Двоих рабочих раздавила бетонная плита в Кропивницком

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Ужасная трагедия произошла в Кропивницком. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ria-m.tv, который ссылается на управление Национальной полиции в Кировоградской области.

«По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте», – говорится в сообщении.

Работниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, расследуется уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Также задержаны три должностных лица, ответственные за проведение строительных работ. Им сообщено о подозрении.

Как сообщает региональное управление Гоструда, инцидент произошел на Приднепровском маслоэкстракционном заводе. Конечным бенефициарным владельцем предприятия является ООО Кернел-Капитал.