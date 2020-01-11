Пенсіонерка обміняла 20 тисяч на папірці

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Вчора, 10 січня, 93-річна довірлива жителька Суворовського району Херсонської області, віддала незнайомим жінкам всі свої заощадження. Про це NNS дізнався з повідомлення на місцевому сайті /goes.ks.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, додому до пенсіонерки прийшли дві жінки, які представилися працівницями пенсійного фонду. Вони розповіли господарці про необхідність обміну грошей старого зразка на нові. Пенсіонерка повірила зловмисницям і віддала всі заощадження – 20 тисяч гривень. Натомість отримала в конверті нарізаний папір.

Поліція Херсонщини повідомляє, що за даним шахрайством проводить перевірка та встановлюються факти події.

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