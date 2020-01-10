Не повернулася зі школи: у Запоріжжі зникла школярка (оновлено)

Вчора ввечері дівчина підліток вийшла зі школи-інтернат, що знаходиться на правому березі Запоріжжя, на вулиці Сергія Синенка, 41 та досі про її місце знаходження нікому не відомо.

Дівчину знайдено!

Виявилося, вона на попутках дісталася до столиці, щоб розшукати свою тітку. Збиралася в неї пожити. При собі мала мобільний телефон, однак гаджет був вимкнений.

Правоохоронці відшукали Євгенію. Стосовно неї протиправних дій не вчинялося. Її повернули додому, повідомляє прес-служба ГУНП у Запорізькій області.

Протягом 2019 року дівчина двічі тікала з дому. Відносно матері неповнолітньої складений адміністративний протокол за ознаками ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовзяків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.