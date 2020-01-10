Не повернулася зі школи: у Запоріжжі зникла школярка (оновлено)

10 січ. 2020
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Вчора ввечері дівчина підліток вийшла зі школи-інтернат, що знаходиться на правому березі Запоріжжя, на вулиці Сергія Синенка, 41 та досі про її місце знаходження нікому не відомо.

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Дівчину знайдено!

Виявилося, вона на попутках дісталася до столиці, щоб розшукати свою тітку. Збиралася в неї пожити. При собі мала мобільний телефон, однак гаджет був вимкнений.

Правоохоронці відшукали Євгенію. Стосовно неї протиправних дій не вчинялося. Її повернули додому, повідомляє прес-служба ГУНП у Запорізькій області.

Протягом 2019 року дівчина двічі тікала з дому. Відносно матері неповнолітньої складений адміністративний протокол за ознаками ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовзяків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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