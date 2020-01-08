"На мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, наказав евакуюватися" (відео)

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Поліція затримала в Одесі чоловіка зі зброєю. Чоловік, затриманий правоохоронцями на території аеропорту Одеси, перебував явно в неадекватному стані", поінформували в поліції Одеської області.

Поліція в Одесі затримала чоловіка, який імовірно повідомив про мінування аеропорту, заявила 8 січня прес-служба обласної поліції. Вранці поліція отримала повідомлення про мінування. "Збив шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі і наказав персоналу і пасажирам евакуюватися.

Чоловіка, який перебував явно в неадекватному стані, негайно затримали. Він виявився 26-річним одеситом", – сказано в повідомленні. В автомобілі затриманого правоохоронці виявили пневматичну зброю, його вилучили.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до повідомлень про мінування аеропорту та інших об'єктів у місті. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.