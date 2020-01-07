Як рятувальники звільняли голуба з пастки (ВІДЕО)

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5 січня о 15:14 до Служби порятунку «101» звернулась мешканка багатоповерхівки, розташованої на проспекті Гагаріна у Довгинцівському районі міста Кривий Ріг, та попросила допомогти птахові, що застряг між 2 та 3 поверхом на зовнішній евакуаційній драбині будинку.

За викликом направлено відділення 26 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили голуба, який бив крилами, намагаючись злетіти. Навколо лапки птаха була намотана мотузка, якою він і зачепилася за металеву решітку.

Піднявшись по драбині, один з вогнеборців звільнив пернатого з пастки та відпустив на волю.

До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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