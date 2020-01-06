В Запорожье внучка выгнала родную бабушку из дома из-за кота (ФОТО)

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Неприятная история приключилась в Заводском районе. Так, 3-го января на улице Теннисной, дом 10, пропал большой кот – рыжий с белой грудкой. Как оказалось, пенсионерка, которая проживала в данном доме, открыла форточку, и животное убежало, сообщает «Голос Запорожья»

Бабушка работает в местной поликлинике санитаркой, и в свои 70 лет просто не смогла догнать любимца. Сейчас же, в больнице, несколько людей стали свидетелями того, как родная внучка не хочет пускать домой пенсионерку, пока та не найдет кота. Санитарка плачет и попросту боится возвращаться в свою же квартиру.

Люди, ставшие свидетелем ситуации и самих “семейных разборок” в больнице, очень обеспокоены таким поведением внучки. Решили помочь и купить похожего кота, но идея не встретила поддержки.

Люди просят помочь информационно – кот по кличе Филя, 12 лет, телефон бабушки – +38 063 694 95 18, Людмила Петровна.