Шахраї виманили у старенького 5 тисяч доларів

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Схема шахрайства «Ваш родич у поліції» - не нова, проте українці продовжують потерпати від неї, позбуваючись значних сум грошей. Часто жертвами шахраїв стають люди похилого віку. Саме така ситуація сталася із 84-річним мешканцем Івано-Франківська. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби поліції Івано-Франківщини

Потерпілий розповів правоохоронцям, що на його домашній телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та сказав, що син пенсіонера нібито винен у вчиненні ДТП. Для уникнення відповідальності потрібні гроші - 5 тисяч доларів США. Не засумнівавшись у правдивості цієї історії та навіть не зателефонувавши до сина, аби з'ясувати ситуацію, старий чоловік погодився віддати усю наявну в хаті готівку незнайомцю, який невдовзі по неї під'їхав.

Працівники поліції проводять заходи зі встановлення місця перебування зловмисників та їх притягнення до кримінальної відповідальності. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян з проханням про пильність і просять дотримуватися елементарних правил безпеки. Саме довірливість є основною причиною скоєння такого роду злочинів. Будь ласка, перевіряйте інформацію, отриману від незнайомих.

Пам’ятайте: навіть якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Але якщо все ж таки Вас обманули, звертайтеся в поліцію негайно.