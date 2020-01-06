13-річний хлопчик врятував на пожежі пенсіонерку (фото)

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Напередодні Нового року 13-річний хлопчина врятував на пожежі пенсіонерку. Подія відбулась на Житомирщині. Про факт героїчного вчинку NNS стало відомо з повідомлення на місцевому сайті news.dks.com.ua.

Як з’ясувалося, 30 грудня близько 2-ї години дня 13-річний Віктор Ващенко мешканець села Дружбівка Коростенського району Житомирської області йшов по вулиці і побачив дим з вікна приватного будинку.

Хлопець одразу побіг до оселі, яка була вже вся задимлена. Він знав, що там сама проживає 88-річна пенсіонерка, яка майже не пересувається. Жінку обслуговують соціальні працівники.

Зачерпнувши відро води з криниці на подвір’ї, підліток побіг в середину. Він вилив воду в коридорі і почав шукати господиню. Бабуся сиділа на ліжку в одній із кімнат. Хлопчина вивів її на вулицю та побіг повідомити про пожежу сусідам та онукові, що проживає в кінці вулиці. В цей час пенсіонерка сказала, що в оселі повинен бути ще один її онук із Києва. Селяни зателефонували на «101» та пішли на пошуки чоловіка.

Онук, орієнтовно 40-річного віку, спав на ліжку в дальній кімнаті. Громадяни розбудили його та вивели з оселі. Ні бабця, ні її родич медичної допомоги не потребували, сусіди відвели їх до себе.

Доки селяни рятували мешканців будинку, доступ кисню сприяв швидкому розповсюдженню вогню по дерев’яному будинку. На момент прибуття вогнеборців 37-го Державного пожежно-рятувального поста полум’я вже повністю охопило оселю із середини та половину даху. На допомогу було залучено ще відділення 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Оскільки поруч не було вододжерела, фахівцям ДСНС довелося їздити на дозаправку водою на річку, що за 7 км від місця події. О 14:49 пожежу локалізували та після тривалого проливання конструкцій оселі о 19:03 ліквідували. Причина виникнення загоряння та усі обставини наразі встановлюються.

3 січня Віктор Ващенко був нагороджений начальником Управління ДСНС Житомирщині, а також поданий на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».