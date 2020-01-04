У Дніпрі на сміттєвому полігоні в пакеті знайшли немовля

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У п'ятницю вдень, 3 січня, у Дніпрі на сміттєвому полігоні «Правобережний» було знайдено тіло новонародженої дитини. Про це повідомляє NNS з посиланням на сайт «Фраза.иа».

Про страшну знахідку в поліцію повідомив один з працівників полігону. На місце події приїхали правоохоронці та медики, проте дитина вже була мертва. За попередніми даними, на звалище моторошний пакет вивантажила одна з сміттєвих машин.

В даний час територія полігону оточена, там працюють оперативно-слідча група поліції, експерти-криміналісти і слідчі.

Точна причина смерті немовля буде відома після проведення експертизи.