На Черкасщине будут судить мужчину, который вилами заколол собаку 

- 03 січ. 2020
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Жителю Городищенского района Черкассокой области, который вилами убил соседскую собаку, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса Украины.
Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службі ГУНП в Черкассккой области.
Сообщается, что расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд.
В начале декабря прошлого года в полицию обратилась жительница одного из сел Чигиринского района и сообщила об убийстве соседом ее собаки. Полицейские установили, что местный житель нанес животному садовыми вилами несколько ударов. От полученных травм пес погиб.
По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство. За содеянное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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