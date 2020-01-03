На Черкасщине будут судить мужчину, который вилами заколол собаку 

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Жителю Городищенского района Черкассокой области, который вилами убил соседскую собаку, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса Украины.

Об этом NNS узнал из сообщения пресс-службі ГУНП в Черкассккой области.

Сообщается, что расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд.

В начале декабря прошлого года в полицию обратилась жительница одного из сел Чигиринского района и сообщила об убийстве соседом ее собаки. Полицейские установили, что местный житель нанес животному садовыми вилами несколько ударов. От полученных травм пес погиб.

По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство. За содеянное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.