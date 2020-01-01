В Никополе пьяные мать и сын избили фельдшера скорой в новогоднюю ночь

Завантажте мобільний додаток сайту

В Никополе в новогоднюю ночь произошло ЧП. Пьяные мать и сын избили фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов к зданию исполкома. Об этом NNS узнал из сообщения директора Днепропетровского областного центра экстренной скорой помощи и медицины катастроф Радия Шевченко.

Согласно информации, полученной нами, медик госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Радий Шевченко написал:

"Лють!

В новорічну ніч близько тисячі наших співробітників виконували виклики, рятували життя, були напоготові.

Вони не підняли келих шампанського у колі своїх близьких, не пригорнули до себе своїх рідних, не зустріли Новий рік у теплих домівках з олів'є-шубами під радісний гомін своїх дітей та онуків.

..бо вони були на чергуванні.

Лише сьогодні вранці всі повернулись додому.

Всі, крім нашого фельдшера з Нікополя. Він шпиталізований до лікарні зі струсом головного мозку та забоєм колінного суглобу.

Бригада приїхала на виклик до виконкому. П'яна істота жіночої статі скаржилась на біль у животі та вимагала дати їй пігулку панкреатину. Від пропозиції оглянути її в машині та придбати вказані пігулки в аптеці через дорогу відмовилась.

Бригада повернулись на станцію, куди зі своїм теж п'яним сином на таксі приїхала страждаюча без панкреатину особа.

Таксист та син з матір'ю влаштували бійку з бригадою та з оперативним лікарем і санітарочкою станції.

Дякую, поліція приїхала швидко. В присутності поліціянтів "хвору" оглянули та встановили діагноз АЛКОГОЛЬНА ІНТОКСИКАЦІЯ.

ВИМАГАЮ ВІД ПОЛІЦІЇ НІКОПОЛЯ ТА МІСЬКОЇ ВЛАДИ ОПРИЛЮДНИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИЙ СТАН РОЗСЛІДУВАННЯ.

Від трьох з половиною тисяч працівників екстреної медичної допомоги області дякують за таке "привітання" з Новим роком. Перші щури повилазили!"

Напомним, в Никополе на Европейской площади напротив исполкома в ночь с 31 декабря на 1 января проходили новогодние гуляния.