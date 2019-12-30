На Николаевщине 42-летняя женщина родила ребенка и выбросила его на помойку

- 30 груд. 2019
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Женщина выбросила живого младенца на помойку в собственном дворе. Мальчика нашли старшие дети злоумышленницы, и начали показывать его тело соседским мальчишкам. Те рассказали родителям, и обратились в полицию.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, обследовала указанное заявителями место, но тела ребенка не обнаружили.
В ходе общения с владелицей дома полицейским стало известно, что недавно женщина была беременной и с ее утверждений, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело младенца.
Эксперт, осмотрев новорожденного, пришел к выводу, что на теле ребенка отсутствуют признаки насильственной смерти, а для установления окончательной причины смерти была назначена экспертиза.
42-летняя роженица имеет уже четверо детей, меньшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности не находилась и рожала дома сама.
Эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
По согласованию с николаевской местной прокуратурой №1, правоохранители объявили женщине о подозрении в совершении преступления.
Сегодня Центральный районный суд Николаева злоумышленницы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам ВК ГУНП в Николаевской области
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