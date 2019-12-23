В Киеве горело студенческое общежитие НАУ: эвакуированы 300 студентов (ФОТО | ВИДЕО)

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В Киеве произошел пожар в общежитии Национального Авиационного Университета, который расположен на улице Нежинская, 29б в Соломенском районе. Инцидент произошел в ночь на 23 декабря. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК Украина.

В результате пожара из здания общежития №8 были эвакуированы 300 студентов. В сети появилось видео происшествия.

Отмечается, что после возгорания пламя охватило подсобное помещение на 1-м этаже 9-этажного корпуса. Коридоры здания очень быстро полностью заполнил дым.

После ликвидации пожара учащихся не впускали обратно в здание общежития, и сейчас они размещены в соседнем - 7-м - корпусе.

В ГСЧС Украины в Киеве рассказали, что возгорание возникло в 9-этажном студенческом общежитии и сообщили о повышенном ранге пожара. Спасатели обнаружили, что горело бытовое помещении на 1-м этаже.

Сообщение о пожаре поступило на спецлинию в половину первого ночи, а огонь был полностью ликвидирован в 1:06.

На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 42 человека личного состава.

В результате инцидента сгорела и была повреждена мебель, бытовая техника, двери, личные вещи, закопчены стены и потолок.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.