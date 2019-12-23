В Запорожье разоблачили банду, которая изготовляла и распространяла детское порно. ФОТО

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К созданию такого контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. К месту создания таких видео детей отвозили их родители, за что получали деньги. Для того чтобы скрыть деятельности таких порностудий, они разместились в сельской местности Днепропетровской области.

Первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей киберполиция получила от коллег из Австралии. Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии.

Полицейские установили участников преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, где создавали детскую порнографию. К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия, склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Да, они лично привозили своих детей в оговоренные места расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора.

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Оператором был организатор группы, лично исполнявший роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеству участников, и других личных желаний заказчика.

Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, в дальнейшем она будет направлена ​​на экспертизу.

По материалам ВК ГУНП в Запорожской области