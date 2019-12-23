Чрезвычайная ситуация: обесточены все шахты «Львовугля», идет затопление

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На шахтах ГП «Львовуголь» вырубили электричество - идет неконтролируемое затопление. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте «Металлургпром», который ссылается на главу независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца.

Отключение шахт ГП «Львовуголь» от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимых требований со стороны «поставщика последней надежды» районной электросети, заявил Михаил Волынец.

В ночь с 22 на 23 декабря была отключена электроэнергия на всех 6 шахтах ГП «Львовуголь». Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление.

«Отключение шахт ГП «Львовуголь» от электроэнергии произошло из-за заранее невыполнимого требования со стороны «поставщика последней надежды» районной электросети - оплатить по предоплате 22 миллиона гривен за электроэнергию на период декабрь 2019 - январь 2020 года». – сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

НПГУ обратился с телеграммами к президенту, премьер-министру о необходимости принятия срочных мер для реагирования на чрезвычайную, искусственно созданную чиновниками ситуацию, рассказал М.Волынец.

По словам представителя профсоюза, шахтеры не в состоянии выполнить требования энергоснабжающей компании из-за отсутствия средств, накопленных перед ним долгам не только по зарплате, но и за отгруженный уголь.

«Только ПАО Центрэнерго задолжало горнякам Львовуголь 92 миллиона гривен, не уплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре», - заявил М.Волынец.