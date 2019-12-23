У Дніпрі шахрай викрав понад 1 млн. грн з банківських карт громадян (ПОДРОБИЦІ)

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Чоловік дублював банківські карти громадян. Імітуючи помилку роботи банкомату, він за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку. Чоловікові поки оголошено про підозру. Він заарештований терміном на 60 діб.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

Працівники кіберполіції в Дніпропетровській області спільно зі слідчими поліції Дніпропетровської області викрили у такій діяльності 31-річного місцевого жителя.

До скоєння правопорушень зловмисник ретельно готувався. Він замовив понад сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали «білим пластиком». Надалі він використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян.

Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомата, він імітував виникнення проблеми і пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Тому він отримував доступ до банківських карт громадян.

Також чоловік міняв фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дозволило не тільки викрасти наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

Таким чином зловмиснику вдалося заволодіти більш ніж мільйоном гривень громадян за останні півроку.

Під час проведення обшуку в його будинку поліцейські вилучили скомпрометовані картки, мобільні телефони і sim-карти, використані при скоєнні злочинів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Мешканцю Дніпропетровщини оголошено про підозру. Судом винесено рішення про його арешт з правом внесення застави у розмірі 38 420 гривень.