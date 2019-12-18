Пропал без вести житель Покрова. Помогите найти! (фото)

18 груд. 2019
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Полиция Днепропетровской области разыскивает пропавшего без вести жителя Покрова. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы областной полиции. Мужчина пропал на Киевщине более года назад.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , Ярослав Мищенко 1990 года рождения в ноябре 2018 года вышел из общежития, расположенного в городе Бровары Киевской области, и исчез. До сегодняшнего дня его местонахождения остается неизвестным.

Приметы: на вид 25-30 лет. Волосы средней длины, темно-русого цвета. Глаза темные. Лицо овальное. Рост 180-185 см. Худощавого телосложения.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просьба срочно позвонить по телефонам (05667) 4 20 02 (дежурная часть) или (093) 908-59-46.

Ранее мы сообщали о том, что Никополю, Покрову и Никопольскому району выделили средства на реализацию замороженных объектов. 
Также мы сообщали, что в Покрове провели эвакуацию детей из садиков и школ

Автор: Екатерина Андрус

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