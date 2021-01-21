УПЦ МП хоче продати пам’ятку архітектури – палац Терещенків на Житомирщині

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Житомирська єпархія УПЦ МП вирішила продати історичну пам’ятку – палац Терещенків та земельну ділянку навколо нього, що в селищі Червоне Андрушівського району Житомирської області, повідомляє NNS , посилаючись на «Духовний фронт» України.

Йдеться про продаж нерухомого майна - Свято-Різдва Христового Червонського жіночого монастиря, на територія якого перебуває пам’ятка.

Зазначається, що ще 20 років тому - 20 вересня 2000 року, Житомирське єпархіальне управління УПЦ МП та ВАТ “Червонський цукровик” уклали угоду про безоплатну передачу у власність єпархії садиби колишніх власників Червонського цукрового заводу – родини Терещенків.

Згодом, під час засідання Священного синоду РПЦ в Україні 22 січня 2001 року було затверджено відкриття у садибі Свято-Різдва Христового Червонського жіночого монастиря.

Утім, на початку 2021 року з’явилась інформація про те, що очільник Житомирської єпархії УПЦ МП митрополит Никодим (Горенко) проводить переговори з бізнесменами щодо продажу вказаної пам’ятки архітектури.

Зокрема, московський митрополит звертався з проханням відшукати покупця на елітну нерухомість до народного депутата України Юрія Павленка (Опозиційна платформа – За життя) та до одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, наголошує «Духовний фронт України».

Мешканці селища Червоне неабияк стурбовані можливим продажем історичної пам’ятки приватним особам, оскільки палац може легко перетворитись з об’єкту історичної спадщини на розважальний комплекс.

Як йдеться у повідомленні, не вперше митрополит Никодим (Горенко) потрапляє у неоднозначні ситуації, що пов’язані з майновими оборудками.

За інформацією окремих ЗМІ, у 2018 році архиєрей незаконно заволодів майном релігійної громади – будинком, котрий знаходиться на території Свято-Успенського архієрейського собору міста Житомир.

Відновивши будинок, митрополит взявся за приватизацію землі, на якій він розміщений і яка також надана в оренду релігійній громаді. Згодом з’ясувалось: це землі історико-культурного призначення і приватизації не підлягають. Незважаючи ні на що, владика таки збудував елітний будинок на комунальній землі.

Садиба Терещенків збудована в неоготичному стилі на замовлення польського шляхтича Адольфа Норберта Еразма Грохольського, що володів селом.

Грохольський помер в 1863 році, згодом новий власник садиби Федір Артемович Терещенко трохи перебудував палац, а неподалік звів власне джерело прибутків – цукровий завод. Пізніше в ньому Терещенко Федір Федорович розташував авіамайстерню. У власності родини Терещенків, палац знаходився до Жовтневого перевороту 1917 року.

Після Жовтневого більшовицького перевороту в будівлі знаходився притулок для безпритульних дітей. Ближче до кінця ХХ століття палац швидко занепав і став руїною.