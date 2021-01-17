Оприлюднено список фальсифікаторів молочних продуктів, які постачають в школи та садки

Завантажте мобільний додаток сайту

Оприлюднено список фальсифікаторів молочних продуктів, які постачаються в школи та садочки, зокрема – столичні. Невідповідності виявлені у близько 13 % молочних продуктів, відібраних під час заходів контролю в Києві у 2020 році.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, передає NNS , посилаючись на Час Дій.

За результатами лабораторних досліджень у 22 зразках молока та молокопродуктів, досліджених у 2020 році, виявлено невідповідності нормативним документам. Всього за рік спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м Києві під час планових та позапланових заходів державного контролю (нагляду) було проведено відбір 171 зразків. 11 зразків із невідповідностями були відібрані на потужностях дитячих дошкільних закладів, та школах.

За результатами лабораторних досліджень таку продукцію з молока та молокопродуктів є підстава вважати фальсифікованою. Серед виробників такої продукції різні суб’єкти господарювання, які за видами діяльності по КВЕД заявили себе переробниками молока, виробниками масла, сиру (10.51).

До харчоблоків шкіл та садочків ця продукція потрапила через ланцюг постачальників. Хоч це не знімає відповідальності з операторів ринку, які провадять діяльність з обігу виявлених із невідповідностями харчових продуктів.

За результатами експертних висновків у зразках молокопродуктів, отриманих на потужностях шкіл та садочків, встановлені невідповідності, а саме, за вмістом стеринів (наявність рослинних олій):

“Масло солодковершкове селянське 72,5%” (виробник ТОВ “Миколаївмолпром”);

“Сир сичужний твердий Голландський” (виробник ТОВ “Інтер-Мол”);

“Масло солодковершкове селянське” (виробник ФОП Матвієнко О.В.);

“Сир твердий Голландський 50%” (виробник ТОВ “Лозівський молочний завод”;

“Масло вершкове селянське 82,5%” (виробник ДП “Старокостянтинівський молочний завод”);

“Сир твердий Голландський 45%” (виробник ТОВ “Інтер-Мол”);

“Масло солодковершкове селянське 72,5%” (виробник ТОВ “Хмільницький завод сухого знежиреного молока”);

“Масло солодковершкове екстра 82,5%” (виробник ФОП Матвієнко О.В.);

“Масло солодковершкове 73%” (виробник ФОП Матвієнко О.В.);

“Сир російський 50%” (виробник ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза”).