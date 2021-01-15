У Києві на вході до будинку культури з'явилися прапори "ДНР" (фото)

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У п'ятницю, 15 січня, жителі Києва помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури на проспекті Валерія Лобановського, 115.

Про це пише «Обозреватель», передає NNS.

Як пізніше пояснили в патрульній поліції Києва, в цій будівлі будуть знімати кіно про антитерористичну операцію на Донбасі.

Перші знімки терористичних прапорів на будинку культури з'явилися в міських Telegram-каналах і у Фейсбук.

"Перед входом висить два прапора "ДНР", близько 20 осіб з автоматами з військової вантажівки вивантажують ящики і заносять в приміщення!",

– розповів очевидець.

Фото: Los Solomas.Киев/Фейсбук