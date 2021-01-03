Українська «просто Марія»: 87-річна бабуся пошила для фронту 10 тисяч пар рукавиць (відео)

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В Україні поруч з деякими депутатами, які прославляють Путіна, живуть люди, що продовжують боротися за державу, докладаючи максимум зусиль кожен на своєму місці. Ось, наприклад, як 87-річна Марія Фельдман Сумщини. ЇЇ історія вражає.

Про неї NNS розповідає, посилаючись на Суспільне око.

Ця звичайна жіночка попри свій поважний вік активно допомагає військовим – шиє рукавиці. І не одну-дві пари на добу, а сотнями! Її теплі рукавиці знають по всьому фронту.

Марія Фельдман - найстарша трудівниця "Сумського бабського батальйону — Тил". ЇЇ називають «просто Марія».

Загалом невгамовна пані Марія пошила для наших бійців понад 10 тисяч пар рукавиць. Шиє у власній квартирі, де розгорнула справжнє військове ательє. Лише за останні два місяці передала воїнам 600 пар рукавичок. І це при тому, що їй 87 років.

Пані Марія рано залишилася сиротою, росла у дитячому будинку, потім майже півстоліття працювала на швейній фабриці… виняньчила вісьмох внуків та правнуків.

"З 14 років я на швейній фабриці проробила. Майже 40 років…",

– каже волонтерка і продовжує робити добро.

Детальніше про українську «просто Марію» у відео від 2018 року нижче. Пройшло 2 роки, а вона невтомно робить свою героїчну справу…