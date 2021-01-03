У Хмельницькому 1 січня жінка народила 18-ту дитину

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На Хмельниччині у перший день нового року жінка народила свою 18-ту дитину. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сюжет Суспільного.

Вісімнадцяту дитину – хлопчика, народила багатодітна мати з Хмельниччини Світлана Кухарчук. Про це розповіла завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

Малюка назвали Павликом. У нього дев’ятеро братів та вісім сестер.

18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська.

"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів",

- говорить завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру

Людмила Мельник та додає, що такі пологи у них вперше.

«Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи». Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 зараз 42, 18 дітей, вона народжувала майже кожен рік»,

- зазначила лікар.