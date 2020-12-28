У Києві вд коронавірусу помер відомий лікар (фото)

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У Києві коронавірус забрав життя ще одного медика. Про це NNS повідомляє, посилаючись на «Вечірній Київ».

Відомий лікар, завідувач інфекційної реанімації Київської міської клінічної лікарні №5, що у Святошинському районі, Олександр Артемов помер від COVID-19. За його життя медики 60 днів боролися в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

«Олександр Євгенович Артемов… Наш незмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім - у 9 лікарні, останні роки - 5 лікарня міста Києва. Чудовий лікар, чудовий завідувач, чудова людина…»,

— написала Ольга Голубовська.

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