У Чернівцях вирішили святкувати Різдво 25 грудня

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Віряни церкви однієї з парафій Української греко-католицької церкви разом із настоятелем домовилися цьогоріч уперше відсвяткувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Вони припускають, що можуть бути першою в Україні єпархією УГКЦ, яка святкуватиме Різдво за новим стилем.

Про це повідомляє «Релігійно-інформаційна служба України», пише Громадське, передає NNS.

Настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія, що на Буковині, отець Василь Гасинець, розповів: парафіяни ще минулого року пропонували відсвяткувати Різдво 25 грудня. І, оскільки він сам хотів провести службу, вирішив підтримати ініціативу вірян.

«Як на мене, 25-го грудня — це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії»,

— зазначав отець.

Він додав, що різдвяна служба буде і 7 січня, бо «люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим». «Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня», — пояснив Василь Гасинець.

Як зазначає «РІСУ», раніше патріарх Української греко-католицької церкви Святослав висловив думку, що ініціатива святкування Різдва за новим стилем має виходити передусім від мирян.

«Якщо ініціатива календарного питання виходитиме згори, то це чинитиме ще додаткові розколи. Подібні календарні війни, зокрема, були у США після Другої світової війни»,

— сказав патріарх.

Чому існують дві дати святкування Різдва?

Святкування Різдва 25 грудня часто пов’язують з католицизмом, а 7 січня — з православ’ям. Але насправді дата святкування в усіх однакова, різниця лише в системі літочислення.

У 1918 році Україна перейшла на григоріанський календар. Це той календар, яким ми користуємось зараз. Західні церкви відзначають Різдво за григоріанським календарем, а східні — за юліанським.

Щодо ймовірного перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня висловлювався й митрополит Православної церкви України Епіфаній. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він зазначав, що це буде можливо тоді, «коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє».

«Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми, як церква, опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол...»,

— вважає Епіфаній.