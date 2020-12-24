У Дніпрі заборонили будувати "цар-балкони" та утеплювати фасади будівель

- 24 груд. 2020
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Міська рада Дніпра затвердила правила утримання фасадів будівель і споруд у межах історичних ареалів міста та на об’єктах культурної спадщини.
Про це повідомило Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, передає NNS.
Документ передбачає відновлення історико-культурної цінності порушеного традиційного середовища історичних ареалів, шляхом впровадження паспортизації фасадів об’єктів архітектури.
Крім того, встановлюється єдиний порядок оформлення документації з ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів житлових і нежитлових будівель, споруд, поводження з ними та їх елементами.
Згідно з документом, тепер у межах історичного ареалу заборонено:
- утеплювати та фарбувати фасади фрагментами;
- склити балкони;
- вішати на фасади кондиціонери та супутникові тарілки;
- будувати «цар-балкони» чи встановлювати інші конструкції;
- робити отвори для вікон і дверей там, де вони не передбачені.
Фото ілюстраційне: Facebook/Віталій Дудін