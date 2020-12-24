У Дніпрі заборонили будувати "цар-балкони" та утеплювати фасади будівель

24 груд. 2020
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Міська рада Дніпра затвердила правила утримання фасадів будівель і споруд у межах історичних ареалів міста та на об’єктах культурної спадщини.

Про це повідомило Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради, передає NNS.

Документ передбачає відновлення історико-культурної цінності порушеного традиційного середовища історичних ареалів, шляхом впровадження паспортизації фасадів об’єктів архітектури. 

Крім того, встановлюється єдиний порядок оформлення документації з ремонту, реконструкції, консервації, реставрації та реабілітації фасадів житлових і нежитлових будівель, споруд, поводження з ними та їх елементами.

Згідно з документом, тепер у межах історичного ареалу заборонено:
  •  утеплювати та фарбувати фасади фрагментами;
  •  склити балкони;
  •  вішати на фасади кондиціонери та супутникові тарілки;
  •  будувати «цар-балкони» чи встановлювати інші конструкції;
  •  робити отвори для вікон і дверей там, де вони не передбачені.

Фото ілюстраційне: Facebook/Віталій Дудін

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Автор: Маруся Оффон

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