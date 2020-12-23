У Харкові прощаються з Кернесом (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Жива черга в кілька тисяч осіб вишикувалася від пам'ятника Шевченку до Харківського театру опери та балету імені Лисенка, де триває громадянська панахида - харків'яни прощаються з померлим міським головою Геннадієм Кернесом.

Про це повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Церемонія прощання відкрита, в ній беруть участь всі бажаючі. На площі біля театру - розмежувальні стрічки, вони скеровують і розділяють потік людей в умовах карантину. Охорону території забезпечують понад 400 поліцейських і бійців Нацгвардії України, всередині будівлі чергують представники приватної охорони.

На фасаді будівлі встановлено банер з портретом Кернеса. Всередині будівлі поруч з труною встановлені 4 ряди крісел для близького оточення Кернеса і соратників. Біля труни вінки від колег по Харківській міськраді та громадськості.

Серед присутніх на прощанні є і гості з Києва. Як сказав журналістам мер Києва Віталій Кличко, він завжди сприймав Кернеса як колегу з організації діяльності міськради:

«Київ і Харків змагалися з благоустрої міста, починаючи з розвитку парків. І харківський Центральний парк культури і відпочинку імені Горького - зразок для всіх».

Прощання в театрі триватиме до 13.00, після чого на 2-му міському кладовищі о 13.30 відбудеться похорон Кернеса. Його поховають на центральній алеї.

Центральна Сумська вулиця Харкова біля театру перекрита, як і ряд інших вулиць у середмісті.

Процедура прощання триває, люди несуть квіти.

Всі фото — Укрінформ