У Харкові оголосили триденний траур у зв'язку зі смертю Кернеса

17 груд. 2020
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У зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби у Харкові.

Розпорядження про оголошення днів жалоби підписав секретар міської ради Ігор Терехов, повідомили Depo.Харків у пресслужбі Харківської міськради, передає NNS.

У ці дні буде приспущений державний прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Раніше ми писали: Помер мер Харкова Геннадій Кернес

Як передає Depo.Харків, похорон Харківського міського голови Геннадія Кернеса відбудеться наступного тижня. Це підтвердив у коментарі виданню "Страна.ua" товариш Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

За словами Фукса, два тижні тому, коли проходила сесія Харківської міськради, Кернес був "бадьорий і задоволений".

"У нього була нормальна мова, незважаючи на трубку в горлі. Ми зраділи, що він піднісся, а потім через два дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе. Ми сподівалися на диво. Останній раз я розмовляв з ним три дні тому. Я вже відчував у його голосі якусь слабкість. Він говорив, що серце коле і болить",

- розповів він.

Нагадуємо, Кернес із середини вересня перебував у німецькій лікарні "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією. 

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса різко погіршився, він перебував на постійному діалізі.

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Автор: Маруся Оффон

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