Тепло з печі піде на обігрів будинків та шкіл: у Дніпрі хочуть побудувати сучасний крематорій

У Дніпрі знову активно заговорили про будівництво сучасного крематорію. Днями заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко побував в Німеччині, звідки виклав відео одного з крематоріїв, і одночасно повідомив, що у близькій перспективі такий з’явиться у Дніпрі, пише Depo.Дніпро, передає NNS.

Кладовища вичерпали ресурс

Про проблему нестачі місць на кладовищах Дніпра заговорили ще у 2018 році, більш предметно це питання порушили під час обговорення Генплану Дніпра до 2046 року. Сьогодні більшість дніпрян, які хочуть скористатися крематорієм, замовляють цю послугу у Харкові. Звичайно, з урахуванням транспортних видатків, це влітає у копієчку. А ховати на кладовищах Дніпра теж не дешево, та ще й складно вибити місце.

За словами того ж Лисенка, загалом у Дніпрі 46 кладовищ загальною площею понад 500 гектарів. З них на балансі міста 34 кладовища, з яких лише три відкриті для поховань (Дієвське, Краснопільске, Новоігренське), інші вичерпали ресурс.

На перспективу, потреба в територіях під кладовища складе додатково близько 235,7 га. Зараз під кладовищами в місті працює близько 500 га. Саме через дефіцит землі знову запропонували збудувати крематорій.

Чиновник зазначив, що міська влада витрачає колосальні кошти на прибирання та утримання міських кладовищ. І будівництво крематорію життєво необіхдне.

"Це буде сучасний крематорій, який практично не забруднює повітря, від нього викидів менше, ніж від вантажівки. Будівництво сучасного крематорію, який містить усе, від будівлі до фільтрів, обійдеться приблизно в 2,5-2,8 млн євро",

– сказав Лисенко у квітні минулого року.

При цьому окремо було підкреслено, що навіть якщо не всі городяни захочуть кремувати своїх близьких, все одно крематорій потрібен: щорічно за рахунок міста ховають близько тисячі людей – це бездомні, непізнані і ті, кого родичі відмовилися ховати.

Об’єкт з дистанційним керуванням

Згодом дніпрянам навіть показали, як виглядатиме майбутній крематорій, і здивували новиною, що це буде об'єкт з дистанційним керуванням. Міська влада заявила, що обрала найсучасніше обладнання, яке виробляється сьогодні в світі. Це німецька компанія, яка побудувала близько 450 крематоріїв по всій планеті.

Компанія буде дистанційно керувати цим крематорієм. І якщо вони побачать, що щось йде не так або трапився технологічний збій, співробітники компанії в автоматиному режимі будуть все усувати.

"Там не стоять такі фільтри, як стояли у нас за радянських часів. Там стоять рукавні фільтри останньої модифікації. Їх не потрібно міняти. Знезараження всіх викидів в атмосферу відбувається в автоматичному режимі і для цього використовується спеціальний колаген",

– розповів Лисенко.

Процес кремації триватиме від 40 до 50 хвилин. Звичайно, дистанційне керування виключає можливість завантажувати тіла до печі, а от з усім іншим, у тому числі контролюванням рівня викидів, може впоратися. Контракт з німецькою фірмою буде укладений на 25 років.

Тепло на "експорт"

Така інформаційна пропаганда була невипадковою. Річ у тім, що у 2018 році мешканці будинків, поруч з якими виникла ідея будувати крематорій, почали протестувати. Власне, вони були не проти крематорію як такого, а існували побоювання, що шкідливі викиди спричинять шкоду їхньому здоров’ю. Розмови про сучасні фільтри вони сприймали просто як рекламу. Але згодом протестні настрої стихли.

До того ж, є ще одна цікава деталь, яка має зробити будівництво крематорію дуже вигідним: цей об’єкт виконуватиме ще одну функцію – тепло з печі піде на обігрів будинків та дитячих навчальних закладів та шкіл, розташованих поруч.

На початку листопада 2020 року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив тендер на виконання проектно-вишукувальних робіт по об’єкту "Будівництво крематорію в районі кладовища по шосе Запорізькому, 55-а, з боку вул. Аеропортівської у Дніпрі".

Тендер мав відбутися за спрощеною процедурою. На проектування робіт виділяється мільйон гривень. У крематорії має бути одна основна та одна резервна піч, кімнати відпочинку та психологічної реабілітації персоналу тощо. Крематорій має бути обладнаний системами поглинання та очистки диму. Проте тендер не відбувся.

Пропозицію єдиної компанії, яка подала документи для участі у тендері, відхилили. Офіційна причина того, чому не відбулися торги – відсутність пропозицій. Але у міській владі запевняють, що все йде по плану і влітку наступного року почнеться будівництво. Матеріали обіцяють недешеві, проте якісні. Сам крематорій має з’явитися у 2022 році.