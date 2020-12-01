Замість Леніна - Христос: на Запоріжжі провели декомунізацію (фото)

- 01 груд. 2020
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У селі Осипенко Запорізької області на місце пам'ятника Леніна встановили статую Христа Спасителя.
Пам'ятник "декомунізували" ще в 2014 році, зірвавши його з постаменту за допомогою троса і автомобіля, з посиланням на "Про Бердянськ" передає «Обозреватель», інформує NNS.
Відтоді місце пустувало і обростало написами. На скульптуру Ісуса спільними зусиллями місцевих жителів зібрали близько 25 тисяч гривень.
Поруч незабаром планують встановити меморіальну дошку, облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.
Фото: pro.berdiansk.biz