Новообраний мер Конотопа помер від ускладнень COVID-19

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Новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Про це повідомив народний депутат Ігор Молоток у Facebook, передає Громадське, інформує NNS.

«Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так»,

ㅡ написав Молоток.

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31 жовтня самовисуванець Луговий повідомляв у соцмережах, що його стан стабілізувався та зазначив, що передвиборчий процес був для нього нелегким через хворобу.

За результатами Конотопської територіальної виборчої комісії Олександр Луговий отримав 7 332 голосів виборців і набрав 37%. У боротьбі за пост міського голови він на понад тисячу голосів обійшов Артема Семеніхіна з політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода».