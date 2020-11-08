Профессор из университета Днепра назвал Украину "руиной"

Завантажте мобільний додаток сайту

В Днепре в вузе педагог наотрез отказался преподавать на государственном языке, а на соответствующую просьбу студентов посоветовал писать на него жалобу. Кроме того, профессор Национального технического университета "Днепровская политехника" назвал Украину "руиной", передает NNS ссылаясь на публикацию Вести-UA.

Об инциденте рассказал отец студентки, которая просила педагога перейти на украинский язык, а в ответ на отказ обратилась к ректору с жалобой. Об этом сообщается в Facebook-группе "Батьки SOS".

Также он опубликовал аудиозапись разговора девушки с профессором кафедры философии Валерием Евгеньевичем Громовым, который преподает предмет "Ценностные компетенции специалиста", в аудитории во время лекции.

После слов студентки о том, что по закону преподавать нужно на украинском языке, педагог все равно отказался это делать, рекомендовал жаловаться, а затем заявил: "Два языка - одна нация, один язык - руины, а не Украина".

"После этих слов моя дочь встала и вышла из аудитории. Расспросила у других студентов, как выяснилось, это не первая такая ситуация. (Но жалоб никто не писал, все замяли). Дочь не промолчала и написала жалобу на ректора. На следующий день на пару пришла комиссия и начали разбирать эту ситуацию",

- говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые студенты заступились за профессора и выступили в поддержку русского языка на лекциях, а вот "в поддержку украинского языка кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали".

Комиссия пообещала принять решение в течение 3 дней, однако его до сих пор нет, хотя прошел уже месяц. Профессора Громова отстранили от преподавания.

"Прошу огласки, ведь преподавателю может все сойти с рук! Требуем увольнения!"