Сьогодні в Одесі день жалоби через смерть Михайла Жванецького

- 07 лист. 2020
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У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби.
Про це йдеться на сайті Одеської міської ради, передає NNS.
Там зазначили, що на згадку про видатного одесита Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси приспустили прапори з траурними стрічками.
Відповідне розпорядження про оголошення дня жалоби на честь письменника підписав мер міста Геннадій Труханов.
Михайло Жванецький — письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, виступав на сцені з 1960-х років.
Він писав монологи та мініатюри, з якими виступав на сцені і телебаченні. Жванецький — автор збірок Моя Одеса, Рік за два, а також п’ятитомного Зібрання творів. Народний артист України.
Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.
Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.
У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.