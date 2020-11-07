Сьогодні в Одесі день жалоби через смерть Михайла Жванецького

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У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив Одесу на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем ​​жалоби.

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради, передає NNS.

Там зазначили, що на згадку про видатного одесита Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси приспустили прапори з траурними стрічками.

Відповідне розпорядження про оголошення дня жалоби на честь письменника підписав мер міста Геннадій Труханов.

Михайло Жванецький — письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, виступав на сцені з 1960-х років.

Він писав монологи та мініатюри, з якими виступав на сцені і телебаченні. Жванецький — автор збірок Моя Одеса, Рік за два, а також п’ятитомного Зібрання творів. Народний артист України.

Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.