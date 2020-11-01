На Житомирщині в гільзі від італійського снаряду знайшли артефакти УПА

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На Житомирщині археолог-аматор знайшов гільзу від італійського снаряду, в якій понад 70 років пролежали друковані артефакти часів Української повстанської армії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Новинарню, яка посилається на «Армію.Інформ».

Знахідка лежала в лісі неподалік урочища “Криниченька” на території колишнього хутора Соболів Радомишльського району. У гільзі, що була закрита дерев’яною пробкою, знайшли три друковані артефакти:

газета “Зов крови” за 1947 рік;

листівка “Українська молодь!”;

буклетик “За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?”.

“Це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях. Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл”,

– каже керівник історико-культурного простору “Повстанський хутір”, виконувач обов’язків директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.

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