На Житомирщині в гільзі від італійського снаряду знайшли артефакти УПА

- 01 лист. 2020
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На Житомирщині археолог-аматор знайшов гільзу від італійського снаряду, в якій понад 70 років пролежали друковані артефакти часів Української повстанської армії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Новинарню, яка посилається на «Армію.Інформ».
Знахідка лежала в лісі неподалік урочища “Криниченька” на території колишнього хутора Соболів Радомишльського району. У гільзі, що була закрита дерев’яною пробкою, знайшли три друковані артефакти:
- газета “Зов крови” за 1947 рік;
- листівка “Українська молодь!”;
- буклетик “За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?”.
“Це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях. Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл”,
– каже керівник історико-культурного простору “Повстанський хутір”, виконувач обов’язків директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.