Femen разделась в знак солидарности с польскими женщинами

Завантажте мобільний додаток сайту

Поддержать права полячек на аборты решила одесская активистка FEMEN: сегодня днем девушка устроила традиционный для своей организации перфоменс – нанесла на свое тело протестный лозунг и оголилась на улице, передает NNS со ссылкой на dumskaya.net.

Поскольку протестовала активистка против решения Конституционного суда Польши, которым в стране фактически запрещаются аборты, поэтому для акции было выбрано Генеральное консульство Польской Республики в Одессе.

Мероприятие прошло без стычек с правоохранителями, как это было в Киеве: девушка высказала, все, что считала нужным, оделась и ушла.

"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом,

— заявила она.

— И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон".

22 октября Конституционный суд Польши внес изменения в принятый в 1993 году закон о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях разрешения прерывания беременности, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Женщинам запретили прерывать беременность даже в случае, если у плода неизлечимое заболевание. После обнародования решения Конституционного суда поляки вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.