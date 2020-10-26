Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 жовтня

26 жовт. 2020
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26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних (+73 за добу), 142 537 пацієнтів одужали (+1029). За весь час проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

За добу зафіксовано 5 426 нових випадків, із них 188 дітей та 182 медпрацівники. Госпіталізовано 736 осіб. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • м. Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 жовтня
Автор: NNS - Національна служба новин

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