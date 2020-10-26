Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 жовтня

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26 жовтня (станом на 9:00) в Україні 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних (+73 за добу), 142 537 пацієнтів одужали (+1029). За весь час проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

За добу зафіксовано 5 426 нових випадків, із них 188 дітей та 182 медпрацівники. Госпіталізовано 736 осіб. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 401 випадок;

Волинська область — 12 403 випадки;

Дніпропетровська область — 13 144 випадки;

Донецька область — 8 701 випадок;

Житомирська область — 12 533 випадки;

Закарпатська область — 13 144 випадки;

Запорізька область — 8 132 випадки;

Івано-Франківська область — 18 590 випадків;

Кіровоградська область — 2 114 випадків;

м. Київ — 34 362 випадки;

Київська область — 14 845 випадків;

Львівська область — 27 608 випадків;

Луганська область — 3 233 випадки;

Миколаївська область — 7 069 випадків;

Одеська область — 22 179 випадків;

Полтавська область — 8 056 випадків;

Рівненська область — 17 730 випадків;

Сумська область — 10 605 випадків;

Тернопільська область — 19 261 випадок;

Харківська область — 33 250 випадків;

Херсонська область — 3 236 випадків;

Хмельницька область — 13 482 випадки;

Чернівецька область — 19 728 випадків;

Черкаська область — 8 147 випадків;

Чернігівська область — 7 971 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 жовтня до Центру надійшло 5 162 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 420 441 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 жовтня