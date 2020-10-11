У Дніпрі проводять конкурс дитячого малюнку "Мій улюблений олігарх"

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У Дніпрі з 25 вересня по 25 жовтня триває конкурс дитячого малюнку «Мій улюблений олігарх». Про це повідомили на сайті Afisha Dnepra, пише Громадське, передає NNS.

Дитячі малюнки збирають у межах персонального проєкту художника Максима Ходака в галереї «Артсвіт». Для участі запрошують дітей від 6 до 14 років.

«Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств!»,

ㅡ зазначають організатори заходу.

В об'яві конкурсу зазначили, що «дитячі очі бачать більш відкрито, тому буде цікаво поглянути на їхні малюнки улюблених олігархів». Обирати, який з них подобається найбільше, діти будуть самостійно.

Конкурс відбудеться у два етапи. Для першого дітям пропонують створити портрет олігарха у будь-якій техніці та відправити онлайн. Роботи, які перейдуть у другий етап, ㅡ експонуватимуть в галереї «Артсвіт».

«Це мій концептуальний витвір сучасного мистецтва. Він добровільний для участі й передбачає нагородження дітей-переможців. Рекомендую відвідати виставку в галереї «Артсвіт». Якщо у вас залишаться після відвідування виставки питання, то буду готовий з радістю вам відповісти на них»,

— зазначив Ходак у Facebook.

Журналісти Громадського звернулися до організаторів, щоб уточнити, звідки виник такий задум, чи справді вони вважають, що діти мають вихваляти олігархів і чи, бува, не пов'язано це з місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня.

Пізніше художник Максим Ходак у коментарі Громадському розповів, що конкурс «жодним чином не співвідноситься з місцевими виборами», а збіг дедлайну конкурсу з датою голосування є випадковим. Від інших коментарів Ходак наразі відмовився.