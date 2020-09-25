У Харкові вводять оплату проїзду в метро банківськими картами

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Систему оплати проїзду в Харківському метрополітені банківськими картами презентували сьогодні, 25 вересня, на станції метро «Держпром», повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає NNS.

Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, перший апарат буде працювати на станції метро «Держпром» у тестовому режимі.

«Протягом півроку ми встановимо подібні апарати на всіх станціях. Поки планується встановлювати по одному апарату в одному вестибюлі. Ми повинні, перш за все, думати про зручність і не створювати черг, особливо в годину пік, а далі відштовхуватимемося від потреби»,

- зазначив Ігор Терехов.

Перший віце-мер повідомив, що поки систему запустять тільки в метро, ​​а в подальшому, можливо, і у наземному електротранспорті.

Зазначається, що оплату проїзду банківськими картами впровадили в рамках розширення системи «E-ticket». Спільно з міською радою проєкт реалізуували компанія «VISA», компанія-інвестор «Платіжний центр» та АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківські транзакції. Кошти з міського бюджету витрачені не були.

Як повідомила керівниця Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» Оксана Сороколіта, для оплати проїзду пасажиру досить прикласти до терміналу банківську платіжну карту або мобільний телефон, який підтримує «Apple Pay», «Google Pay», та інші NFC-пристрої і дочекатися звукового і світлового сигналу. Вона зазначила, що комісія при оплаті не нараховується.

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