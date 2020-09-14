Від коронавірусу помер головний педіатр Львова (фото)

- 14 вер. 2020
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У Львові від ускладнень коронавірусу помер головний педіатр міста. Про це NNS повідомляє з посиланням на lviv.znaj.ua.
Сумну новину на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак. У неділю, 13 вересня, від коронавірусу помер головний педіатр Львова Богдан Остальський.
”Згасла свічка життя Богдана Остальського. Разом з нашими лікарями Богдан всіма силами боровся зі зловісним вірусом. Здавалося з’явилася надія… І раптом все… Однокурсник, колега, багатолітній головний педіатр Управління охорони здоров’я Львівської міської ради”,
– йдеться у дописі.
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