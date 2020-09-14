Поліція розслідує порушення карантину під час святкування Дня міста в Одесі

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За фактом святкуванні Дня міста в Одесі без дотримання необхідних карантинних заходів порушено кримінальне провадження та відбувається розслідування. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента, передає NNS.

"Представники правоохоронних органів поінформували Президента, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм. За цим фактом порушено кримінальне провадження на Одещині та відбувається розслідування",

— йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці також повідомили, що організатори свят мають понести адмінпокарання у розмірі 170 тис. грн, а у разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв’язок між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірусу інфекцією чи смертністю від цієї недуги, – буде відкрито кримінальне провадження.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за останній тиждень було складено 1436 протоколів за порушення карантинних заходів. За його словами, для цього в Україні діють 200 рейдових груп.

Як повідомлялося, в Одесі 2 вересня пройшло масове святкування Дня міста. Після цього місто упродовж тижня було одним із лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

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