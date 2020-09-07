Івано-Франківськ відкриває садки і школи попри заборону центральної влади

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З понеділка, 14 вересня, в Івано-Франківську відкриються школи і дитячі садки, незважаючи на те, що місто належить до «червоної» карантинної зони і навіть в тому випадку, якщо зона не зміниться. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тиждень, який посилається на пост мера Івано-Франківська Руслана Марцінків у Facebook.

«З наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків та шкіл, бо вони мають право на повноцінне навчання»,

- йдеться в повідомленні.

За словами Марцінківа, є відповідне рішення міської ради.

Раніше повідомлялося, що міська рада Івано-Франківська збирається скасувати рішення Держкомісії щодо віднесення міста до «червоної» зони через суд. Зокрема Марцінків заявив, що за постановою Конституційного суду уряд запровадив карантинні обмеження незаконно, оскільки не мав на це повноважень.

Віднесення міста до червоної зони означає запровадження низки радикальних обмежень, зокрема зупинку громадського транспорту, закриття закладів громадського харчування, магазинів, дитячих садків, інших установ.

Відеозвернення міського голови Івано-Франківська до франківчан

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