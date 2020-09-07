У Харкові охоронців саду Шевченка звинувачують у побитті відвідувачів: харків’яни вийшли на пікет (фото)

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У Харкові 6 вересня понад 300 містян вийшли на пікет біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Люди висловлювали незадоволення діями охоронців у саду в центрі міста. Про це з посиланням на МГ “Об’єктив” передає NNS.

На думку пікетувальників, часто відвідувачі страждають від протиправних дій з боку охорони саду Шевченка. Зокрема учасників пікету обурили події, які сталися в саду напередодні в п’ятницю. Йдеться про побиття двох студентів.

Постраждалі Діана та Сергій прогулювалися центром міста, коли несподівано дівчину почало нудити, розповіли закохані кореспонденту МГ “Об’єктив”. Тоді молоді люди відправилися до туалету в саду Шевченка. Однак до жіночої вбиральні була довга черга, через це пара пішла до сусідньої, чоловічої. Несподівано до них почали вдиратися невідомі люди у чорних футболках та кепках, каже Сергій.

“Я почав кричати, що дівчині погано, ми зараз будемо виходити. Навіщо ви вдираєтеся? Відчепіться, все нормально. За кілька хвилин до нас знову стучать у двері, намагаються відчинити двері. Нам вибили двері чи її відчинили ключем, був хлопок дверей, вдарили по дверях та їх вибили. Охоронці почали фотографувати, знімати. Діані в обличчя почали тикати телефоном.”,

– розповів Сергій.

Після цього хлопець у чорному одязі витягнув Діану з кабінки, а от Сергія почали бити охоронці, акцентував хлопець.

“Мене повалили на землю і почали бити. У моєї дівчини на руках залишилися синці. У мене розбита голова”,

– поскаржився Сергій.

Сергій зазначив, що коли його відгамселили та відпустили з туалету – постраждалі подзвонили рідним, викликали копів та написали заяву до поліції. Вони пояснили, що в дівчини деякі проблемі зі здоров’ям. Тож нудота трапляється часто.

Однак замісник директора компанії “Антирейдер”, охоронної фірми, яка працює в саду Шевченка, Олег Черкашин запевнив: поки жодних доказів того, що хлопця побили саме їхні працівники, в них немає.

Того ж дня схожа ситуація трапилася з іншим хлопцем Андрієм. Він розповів, що ліг на газон відпочити. Тоді охоронці силоміць почали стягувати його звідти. За словами Андрія він викликав поліцію й теж написав заяву про побиття.

Діана та Сергій наголосили: вимагатимуть покарання винних, а також звільнення охоронця з посади.

А от пікетувальники вимагали переглянути правила саду Шевченка. Зокрема вирішити проблему жорсткого ставлення охоронців до відвідувачів та дозволити їм сидіти на газонах. З такими вимогами молодь виступала біля пам’ятника Шевченку. Люди зняли взуття та почали ходити по газонах. Деякі з них постелили ковдри та влаштували імпровізований пікнік та ввімкнули музику. Однак комунальники облили пікетувальників водою під виглядом того, що за розкладом потрібно полити траву.

У червні цього року ЗМІ повідомляли про те, що у саду Шевченка охоронці побили чоловіка. Тоді, зі слів очевидців, конфлікт з охороною виник через те, що харків'янин нібито бігав по парапету, також повідомлялося, що у постраждалого зламаний ніс.