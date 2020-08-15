У Києві бабуся залишила візочок з двома онуками біля магазину і не повернулася (фото)

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У Києві бабуся залишила візочок з двома маленькими онуками біля магазину і не повернулася за ними. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Подія сталася на Оболоні. В Оболонський управління поліції надійшло повідомлення про те, що поруч з магазином на вулиці Північній тривалий час знаходиться візочок з двома маленькими дітьми.

Через кілька хвилин після отримання інформації поліцейські розшукали родичку дівчаток і встановили обставини, за яких бабуся їх залишила. Сім'я перебуває на обліку як така, що опинилася в складних життєвих обставинах, у зв'язку з ухиленням батьків від виконання своїх обов'язків.

За словами поліцейських, жінка пояснила, що донька залишила у неї дітей і близько двох місяців не з'являється вдома і не цікавиться малюками. Отже жінка попросила забрати сестер, написала офіційну відмову і передала їх на піклування державі.

З родини дівчаток забрали, їм всього один і два роки. Після огляду лікарі відвезли малюків до медичного закладу для тимчасового перебування.

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