В.о. мера Луцька захворів на COVID-19. Але він досі проти посилення карантину у місті

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Виконувач обов'язків мера Луцька Григорій Пустовіт заявив, що захворів на COVID-19 та з 2 серпня перебуває на самоізоляції. Але він нагадав, що проти посилення карантину у місті.

Про це він повідомив у Facebook, пише Громадське, передає NNS.

Пустовіт вважає, що міг підхопити вірус під час прийому громадян, бо деякі люди знімали у кабінеті маски. І згадав він про підприємців із Центрального ринку, які прийшли до нього 28 липня на 5 годин. Вони не дотримувалися дистанції, а деякі були без масок, каже тимчасовий мер.

Він вважає, що найімовірніше захворів після зустрічі з підприємцями.

Попри те, що Пустовіт захворів, він виступає проти посилення карантину у Луцьку у межах «червоної» зони.

«Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую як і раніше виступати рішуче проти спроби необгрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до «червоної» зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан»,

— написав він.

Нагадаємо, після поділу країни на карантинні зони, Луцьк услід за Тернополем відмовився вводити жорсткий карантин.