На Харківщині влаштують концерт на сцені з соломи (фото)

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Посеред поля у Вовчанському районі виступатимуть музиканти харківської філармонії, гратимуть для фермерів. Майданчик для музикантів та глядачів готують поблизу села Федорівка. Зараз фермери звозять сюди тюки соломи, з них монтують стіни майбутньої концертної зали, пише Суспільне, передає NNS.

Вовчаснький район цього року зібрав рекордний врожай зернових – 207 тис тон, каже очільник Вовчанської райдержадміністрації Анатолій Косолапов. Посадовці області запропонували відсвяткувати це концертом. Запросили 60 фермерів, але чекають, що послухати виступ музикантів прийдуть і жителі сусідніх селищ.

Концерт запланований на 17:30 неділі, 9 серпня. Головний диригент харківської філармонії Юрій Янко говорить, для фермерів готують півторагодинну програму. Серед іншого, хочуть зіграти «Українську фантазію» Мирослава Скорика. Виступати приїдуть близько пів сотні музикантів.

Зараз зробити світлини біля сцени серед поля зупиняються десятки випадкових водіїв, розповів харків’янин Олесь Штефчук. Він і надав Суспільному фотографії концертної зали, яку зводять фермери.

Фото: Олесь Штефчук