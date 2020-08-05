У Львові через COVID-19 закрили чотири дитсадки

- 05 серп. 2020
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У Львові 5 серпня закрили два дошкільні заклади через виявлений у працівників коронавірус. На сьогодні в місті закриті вже 4 дитячі садки, оскільки 2 перестали функціонувати раніше. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Львівську міську раду, передає NNS.
«Ще 2 дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки. Всі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції», —
йдеться в повідомленні міськради.
Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що у Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1, оскільки там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня.
«ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно",
— зазначила Довганик.
Попередньо в місті вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).
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