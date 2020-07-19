У Рівному працівники дитсадків здали тести на COVID-19: у 58 осіб позитивні результати

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У Рівному ІФА-тести показали, що коронавірусом можуть бути інфіковані 58 співробітників дитсадків, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомила у Facebook заступниця мера Рівного Галина Кульчинська.

"З понеділка по четвер включно майже 1000 працівників наших дитсадків здавали кров на ІФА-тести. Маємо результат: із майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить про або перенесену раніше хворобу, або скрите носійство вірусу. У 9 людей тести показали наявність імуноглобуліну-М, що свідчить про наявність в організмі вірусу",

- повідомила Кульчинська.

Вона наголосила, що всі ці люди не будуть допущені до роботи. Їхні координати повідомлені сімейним лікарям. Для більш точного діагностування у них будуть проведені ПЛР-тести.

За словами Кульчинської, раніше вона запропонувала меру міста Володимиру Хомку виділити кошти на закупівлю ІФА-тестів для тестування всіх дорослих, які будуть відновлювати роботу дитсадків. Міський голова підтримав. Депутатський корпус Рівнеради без зволікань 11 червня виділив 190 000 гривень на закупівлю 2000 ІФА-тестів, додала вона.

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