На Київщині посилюють карантин

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З п'ятниці, 17 липня, в Київській області посилюють карантинні заходи. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає NNS з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації у Київській області комісія вирішила з 17 липня обмежити:

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) з наповненістю менше 50 відсотків стаціонарно розміщених місць для сидіння та/або менше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі;

час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності обмежити з 23-ї та до 7-ї години.

Крім того в області посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби.

В КиївОДА зазначили, що продовжать щоденно проводити моніторинг протиепідемічної ситуації на території області та у разі змін показників епідемічної ситуації будуть ініціювати проведення позачергового засідання Київської обласної комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питання із запровадження або скасування послаблення протиепідемічних заходів.

Раніше ми повідомляли: На Дніпропетровщині посилили карантин

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 17 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3184 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 268 дітей та у 537 медичних працівників.

За добу підтверджено 40 нових випадків коронавірусної хвороби.

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