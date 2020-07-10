З київської лікарні, де перебувають хворі на COVID-19, втік голий пацієнт (фото)

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Із інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 9, що розташована в Шевченківському районі Києва, втік голий пацієнт. Чоловік поводився неадекватно і відмовлявся одягатися, пише УНІАН, передає NNS.

Про це повідомила Муніципальна охорона у Facebook.

"До чергового наряду охорони звернулися лікарі із проханням повернути пацієнта-втікача в інфекційне відділення. Чоловік поводився неадекватно і відмовлявся вдягтися. Був обурений тим, що йому намагалися надати першу допомогу",

- розповіли муніципали.

Пацієнта передали спеціалістам.

Зазначається, що Київська міська клінічна лікарня № 9 – одне з семи столичних медзакладів, де приймають хворих на COVID-19.

За минулу добу в столиці зафіксували 118 випадків COVID-19. Загалом станом на 10 липня в столиці 5990 хворих на коронавірусну інфекцію, видужали загалом 2033 (71 за останню добу). Напередодні за добу було виявлено 93 випадки коронавірусу.





