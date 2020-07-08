На вокзалах столиці встановлять системи скринінгу температури обличчя

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Укрзалізниця встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, інформує пресслужба УЗ, передає NNS.

Зазначається, що дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.

«Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих», —

зазначив Іван Юрик.

За словами керівника компанії, пасажири з підозрою на захворювання не допускатимуться на об’єкт, охорона буде їм рекомендувати звернутися до медпункту вокзалу.

Крім того, зазначені системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які знаходяться один від одного на соціальній дистанції — від 1 до 5 м, швидкість вимірювання — до 120 відвідувачів за хвилину.

Наразі Укрзалізниця закуповує нове обладнання через систему Prozorro. Першу таку систему планується встановити у найближчі тижні.

Довідково

Інфрачервона система контролю температури обличчя поєднує в собі технологію інфрачервоної теплової візуалізації та технологію видимого оптичного зображення в одне ціле для реалізації безконтактного вимірювання температури в режимі реального часу та скринінгу в місцях великого скупчення людей.

Такі системи широко використовуються в громадських місцях із великою кількістю людей: аеропорти, вокзали, метро, автобусні зупинки, порти, школи, лікарні, готелі, будівлі, супермаркети тощо.