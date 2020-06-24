У працівника Чорнобильської АЕС підтвердили коронавірус

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Серед персоналу Чорнобильської атомної електростанції підтверджений випадок захворювання коронавірусом, повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, інформує Інтерфакс-Україна, передає NNS.

"23 червня 2020 серед персоналу ДСП ЧАЕС виявлений працівник з підтвердженим випадком респіраторного захворювання COVID-19", - сказано в повідомленні Державного агентства на сторінці в Фейсбук у вівторок увечері.

В інформації наголошується, що в зв'язку з черговою відпусткою хворий перебував востаннє в ДСП ЧАЕС 9 червня.

"Працівника направлено на самоізоляцію, він перебуває під наглядом лікаря", - уточнили в Держагентстві.

Раніше ми писали: Україна потрапила до країн "червоної зони" через високу захворюваність на COVID-19

Крім того повідомляється, що серед персоналу ЧАЕС виявлено одну контактну особу з підозрою на коронавірусну інфекцію, яка також перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря.

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Фото Reuters